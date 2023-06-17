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На площади Чехову снесут 35 деревьев, памятник и каскадный фонтан

Строительство парковки на Театральной площади.
Строительство парковки на Театральной площади. Иллюстрация: Центр транспортной логистики

На площади Чехова стартовали подготовительные работы по строительству двухуровневой подземной автостоянки.

#НОВОСТИ

Вскоре на площадке начнется зачистка покрытия, перенос бюста писателя и гранитного основания, демонтаж фонтана «Реки Сибири», и перенос инженерных сетей.

Также будет «снесено» 35 берез, лиственниц, лип, яблонь и елей.

Для строительства столь важного для города объекта мы вынуждены очистить всю площадь от элементов благоустройства и озеленения, в том числе от деревьев и кустарников. Мы предусмотрели компенсационные посадки крупномерных зеленых насаждений, взамен снесенных на территории набережной по ул. Дубровинского. Уже в этом году высадим свыше 70 деревьев. Их мы подберем с учетом рекомендаций научного сообщества», — заявляет представитель заказчика.

В «Центре транспортной логистики» (ЦТЛ) рассказали, что на время строительства выход через подземный переход от платной парковки под мостом до Театральной площади будет закрыт. Открытыми для передвижения останутся пешеходные переходы через Дубровинского.

Объект должны сдать во III кв. 2024.

Генеральный подрядчик — УСК «Сибиряк».

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Автор: Петр Савельев
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