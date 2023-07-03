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В суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метро

В суд поступили три иска о банкротстве генподрядчика красноярского метро
Иллюстрация: Красноярское метро

В Арбитраж Москвы поступили три иска с требованием признать банкротом АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3».

#НОВОСТИ
Он входит в ГК «Моспроект-3».  В картотеке суда сообщается, что исковые требования поступили от АО «Головной проектный, научный и изыскательный институт «Пропан», ИП Щербаков Александр Сергеевич и АО «Институт «Нефтегазпроект». Сумма исковых требований не уточняется. Заседание по делу намечено на 26 июля.
 
В этот день состоится рассмотрение обоснованности заявления кредитора института «Пропан» о признании должника банкротом и вопроса о прекращении производства по делу. Кроме того, ранее сам отчетчик просил перенести заседание по делу на более ранний срок, однако получил отказ.
 
«Моспроект-3» — это генеральный подрядчик строительства красноярского метро. В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая будет непосредственно заниматься строительством метро. Сейчас работы идут в районе станции «Ул. Шахтеров» на ул. Молокова.
 
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Автор: Петр Савельев
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