В Красноярске идут работы на трех будущих станциях метро

На основной площадке монтажного котлована будущего остановочного пункта «Улица Шахтёров» завершается устройство форшахты под буронабивные сваи диаметром 800 мм, а также готова траншея под сваи из труб диаметром 426 мм для ограждения котлована. Сегодня мы приступили к буровым работам – установлены первые три сваи из труб диаметром 426 мм. На вспомогательной площадке этого же остановочного пункта ведётся монтаж плит, фундаментов модульных зданий штаба и бытовых помещений. На площади Революции проводят подготовительные работы для начала археологических раскопок», — сообщил Андрей Тимочкин.

Первая линия метро будет протяженностью 10,8 км. Она будет состоять из двух наземных и четырех подземных станций – от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Генеральный подрядчик работ – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Она выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту.

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