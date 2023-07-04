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В Красноярске идут работы на трех будущих станциях метро

В Красноярске идут работы на трех будущих станциях метро
Иллюстрация: Красноярское метро

Сейчас рабочие ГК «Моспроект-3» и АО «Бамтоннельстрой-Мост» зашли на три строительные площадки: будущую станцию «Улица Копылова», «Улица Шахтеров» и «Площадь Революции».

#НОВОСТИ
Генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила врио губернатора Михаилу Котюкову, что компания приступила к подготовительным работам строительной площадке будущей станции «Улица Копылова». Сейчас строительную площадку огораживают, устанавливают информационные баннеры и завозят строительные материалы. Готовится проектная документация на подготовительные работы ещё по двум станциям – «Улица Копылова» и «Вокзальная».
 
Руководитель проекта «Метро Красноярск» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Тимочкин рассказал, что работы идут на всех предоставленных заказчиком площадках.
На основной площадке монтажного котлована будущего остановочного пункта «Улица Шахтёров» завершается устройство форшахты под буронабивные сваи диаметром 800 мм, а также готова траншея под сваи из труб диаметром 426 мм для ограждения котлована. Сегодня мы приступили к буровым работам – установлены первые три сваи из труб диаметром 426 мм. На вспомогательной площадке этого же остановочного пункта ведётся монтаж плит, фундаментов модульных зданий штаба и бытовых помещений. На площади Революции проводят подготовительные работы для начала археологических раскопок», — сообщил Андрей Тимочкин.
Первая линия метро будет протяженностью 10,8 км. Она будет состоять из двух наземных и четырех подземных станций – от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Генеральный подрядчик работ – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Она выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту.
 
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Автор: Петр Савельев
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