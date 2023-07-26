Метротрам Красноярска могут продлить до Элиты

Линию метротрама предлагается протянуть от ул. Ястынской на Взлетке до пригородного пос. Элита.

Дорогу легкого метро планируют строить в три этапа:

Проектировщика метро в Красноярске оставят под домашним арестом до конца лета Олега Митволя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Новости ДК Красноярск

В Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителей Первые вакансии от подрядчика строительства красноярского метро «Бамтоннельстрой-Мост» размещены на сайте hh.ru Новости ДК Красноярск

У Владимира Егорова похитили 94 млн рублей пока он находился в СИЗО Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 94 млн рублей со счетом красноярского бизнесмена Владимира Егорова. Новости ДК Красноярск

Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда Вчера состоялось первое заседание. Константина Димитрова обвиняют в коррупции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Новости ДК Красноярск

С Олега Митволя «попросили» 100 млн рублей за условный срок Вымогатели задержаны. Против них возбудили уголовное дело. Новости ДК Красноярск

В Красноярске начальника управления уголовного розыска отправили в СИЗО Начальника управления уголовного розыска краевого главка МВД Андрея Иванова заключили под стражу. В СИЗО ему предстоит провести 2 месяца. Новости ДК Красноярск

Директора кежемского «КрайДЭО» отправили в СИЗО из-за махинаций на 2 млн Мужчину обвиняют в мошенничестве при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». С мая 2023 он находился под действием подписки о невыезде. Новости ДК Красноярск

Руководитель подразделения Росимущества в Красноярском крае получил срок за взятки Ранее по этому же поводу были осуждены руководитель ведомства и его заместитель. Новости ДК Красноярск

Олега Митволя перевели под домашний арест до 19 сентября Решение о переводе бывшего министра транспорта края принял пятый апелляционный суд общей юрисдикции НовосибирскаРассмотрение уголовного дела в отношении Олега Митволя начнется с 17 июля. Новости ДК Красноярск