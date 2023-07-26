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Метротрам Красноярска могут продлить до Элиты

Метротрам Красноярска могут продлить до Элиты
Иллюстрация: krskstate.ru

Министерство строительства Красноярского края опубликовало карту будущего метротрама Красноярска.

#НОВОСТИ

Линию метротрама предлагается протянуть от ул. Ястынской на Взлетке до пригородного пос. Элита.

Дорогу легкого метро планируют строить в три этапа:

  • от платформы «Высотная» до «Шахтеров»
  • от платформы «Шахтеров» до «Ястынская»
  • от платформы «Высотная» в направлении мкрн. Ботанический и далее в сторону пос. Элита.

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Автор: Петр Савельев
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