Метротрам Красноярска могут продлить до Элиты
Министерство строительства Красноярского края опубликовало карту будущего метротрама Красноярска.
Линию метротрама предлагается протянуть от ул. Ястынской на Взлетке до пригородного пос. Элита.
Дорогу легкого метро планируют строить в три этапа:
- от платформы «Высотная» до «Шахтеров»
- от платформы «Шахтеров» до «Ястынская»
- от платформы «Высотная» в направлении мкрн. Ботанический и далее в сторону пос. Элита.
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