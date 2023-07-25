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Проектировщика метро в Красноярске оставят под домашним арестом до конца лета

Проектировщика метро в Красноярске оставят под домашним арестом до конца лета
Иллюстрация: freepik.com

Олега Митволя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

#НОВОСТИ

Главу совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олега Митволя перевели под домашний арест. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

Его задержали еще в июне 2022 по подозрению в мошенничестве при проектировании красноярского метрополитена, из-за которого было похищено более 900 млн рублей. Тогда же он был арестован и отправлен в СИЗО.

В дальнейшем эта мера пресечения неоднократно продлевалась. В последний раз это произошло примерно три недели назад — Митволь должен был оставаться в изоляторе до 25 июля 2023.

Теперь же подозреваемого перевели под домашний арест. По крайней мере до 25 августа 2023.

Расследование уголовного дела Олега Митволя сейчас завершено и направлено в суд. Пока никакой информации о процессе нет. Однако известно, что разбирательство по еще одному фигуранту этого дела — бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову — уже началось.

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Вымогатели задержаны. Против них возбудили уголовное дело.

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Ранее по этому же поводу были осуждены руководитель ведомства и его заместитель.

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Мужчину приговорили к шести годам колонии, штрафу в размере полученной взятки, а также запрету занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет.

Автор: Петр Савельев
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