Замдиректора красноярского центра спортсооружений отправили в тюрьму за взятку в 4,8 млн

Мужчину приговорили к шести годам колонии, штрафу в размере полученной взятки, а также запрету занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет.

Центральный суд Красноярска вынес приговор заместителю директора КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» (РЦСС): за получение взятки в 4,8 млн рублей при строительстве «Арены. Север» его приговорили к шести годам колонии. В прокуратуре края рассказали об установленных деталях.

В 2018 ООО ТД «Диал» выиграл конкурс на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на многофункциональном спорткомплексе «Арена. Север». Стоимость контракта определили в 485 млн рублей. Исполнение договора контролировал заместитель директора «РЦСС», который уже был знаком с выбранным подрядчиком по совместным контрактам с 2016.

Он и стал инициатором дальнейшей схемы: запросил 1% от общей суммы контракта в обмен на ускоренное подписание актов и получение оплаты.

Первые 850 тыс. рублей, а затем и следующие 150 тыс. рублей ему передали в мае 2018. До мая следующего года всего мужчина получил 3,2 млн рублей.

Со своей стороны мужчина подписал все акты, контракт был полностью оплачен. Оставшуюся часть взятки 1,6 млн руб. замдиректора прихватить не успел: подрядчик заявил на него в региональное УФСБ», — сообщают в региональной прокуратуре.

В мае 2019 замдиректора «РЦСС» задержали при передаче контрольных 190 тыс. рублей. Мужчина полностью признал вину.

В июле 2023 ему вынесли приговор: шесть лет колонии, штраф в размере взятки в 4,8 млн рублей, а также запрет занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на пять лет.

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