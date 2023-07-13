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Экс-прокурору Березовского района дали 10,5 года за взятку

Экс-прокурору Березовского района дали 10,5 года за взятку
Автор фото: Racool_studio. Иллюстрация: freepik.com

Деньги он получил за то, чтобы ведомство не проводило проверку скандальной «Сибирской Венеции».

#НОВОСТИ

Советский районный суд Красноярска признал бывшего прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконной прослушке, сообщили в пресс-службе суда.

Обвинительное заключение по делу Аслаханова было утверждено в апреле 2021. Ему инкриминировали то, что в 2019 он получил от компании «Сибирская Венеция», которая строила одноименный поселок в Березовском районе, 500 тыс. рублей. Взамен, как пишет Интерфакс, районная прокуратура должна была отказаться от проверки. Деньги были переданы через посредников — сотрудника означенной организации и брата Аслаханова — которые тоже попали под уголовное преследование. Помимо этого в 2017 экс-прокурор купил подслушивающее устройство, чтобы контролировать переговоры подчиненных.

По совокупности обвинений Аслаханову дали 10 лет 6 месяцев колонии строго режима. Также он оштрафован на 6 млн рублей, и ему на 6 лет запрещено занимать государственные посты.

Двое других фигурантов дела также признаны виновными: брат экс-прокурора получил 8 лет лишения свободы, штраф 4 млн рублей и дисквалификацию, а представитель «Сибирской Венеции» — 5 лет условно (он активно сотрудничал со следствием).

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Автор: Петр Савельев
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