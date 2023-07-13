Экс-прокурору Березовского района дали 10,5 года за взятку
Деньги он получил за то, чтобы ведомство не проводило проверку скандальной «Сибирской Венеции».
Советский районный суд Красноярска признал бывшего прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконной прослушке, сообщили в пресс-службе суда.
Обвинительное заключение по делу Аслаханова было утверждено в апреле 2021. Ему инкриминировали то, что в 2019 он получил от компании «Сибирская Венеция», которая строила одноименный поселок в Березовском районе, 500 тыс. рублей. Взамен, как пишет Интерфакс, районная прокуратура должна была отказаться от проверки. Деньги были переданы через посредников — сотрудника означенной организации и брата Аслаханова — которые тоже попали под уголовное преследование. Помимо этого в 2017 экс-прокурор купил подслушивающее устройство, чтобы контролировать переговоры подчиненных.
По совокупности обвинений Аслаханову дали 10 лет 6 месяцев колонии строго режима. Также он оштрафован на 6 млн рублей, и ему на 6 лет запрещено занимать государственные посты.
Двое других фигурантов дела также признаны виновными: брат экс-прокурора получил 8 лет лишения свободы, штраф 4 млн рублей и дисквалификацию, а представитель «Сибирской Венеции» — 5 лет условно (он активно сотрудничал со следствием).
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