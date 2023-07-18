С Олега Митволя «попросили» 100 млн рублей за условный срок

Вымогатели задержаны. Против них возбудили уголовное дело.

С задержанного председателя совета директоров компании «Красноярск-ТИСИЗ» Олега Митволя вымогали 100 млн рублей, обещая помощь в разрешении его дела, пишет ТАСС, со ссылкой на полицию Красноярского края.

По данным источника агентства, на Митволя вышли два красноярца, которые пообещали ему помочь урегулировать вопросы с правоохранительными органами и получить условный срок по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, по которому топ-менеджер и проходит в качестве подозреваемого.

Обоих «вымогателей» задержали. Как говорят в полиции, поскольку их предложение было заведомо ложным, деяние квалифицировано как мошенничество. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сам Митволь проходит по той же статье (ч.4. ст. 159). Его задержали в июне 2022, а через год следствие было закончено и дело ушло в прокуратуру, а затем и в суд. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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