Директора кежемского «КрайДЭО» отправили в СИЗО из-за махинаций на 2 млн

Мужчину обвиняют в мошенничестве при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». С мая 2023 он находился под действием подписки о невыезде.

Директора Кежемского филиала «КрайДЭО» заключили под стражу из-за «асфальтовых» махинаций на 2,1 млн рублей во время реализации муниципального контракта суммой.

По информации прокуратуры Красноярского края, в мае 2023 на мужчину распространялось действие подписки о невыезде. Такую меру избрали на время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» ( ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полем для махинаций стали работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Известно, что администрация г. Кодинска и «КрайДЭО» заключили муниципальный контракт на благоустройство двора на ул. Колесниченко, 10. Директор Кежемского филиала «КрайДЭО» подписал акты выполненных работ с подложными протоколами испытаний асфальтобетонной смеси. Ложными были и данные о составе стройматериала.

Администрация Кодинска заплатила за проведенные работы больше 2,1 млн рублей. Позже выяснилось, что водонасыщение смеси не соответствует ГОСТу. После этого в мае 2023 директора Кежемского филиала «КрайДЭО» оставили под подпиской о невыезде. Через полтора месяца мужчина попытался покинуть город, после чего оказался уже под стражей.

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