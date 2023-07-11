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Руководителя «Сибиряк» Владимира Егорова выпустили из СИЗО

Руководителя «Сибиряк» Владимира Егорова выпустили из СИЗО
Иллюстрация: Горсовет

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения руководителю УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову. Об этом ходатайствовал следователь.

#НОВОСТИ
Владимира Егорова отпустили из СИЗО, теперь ему запрещен ряд действий, а именно: общаться с людьми (кроме близких родственников) и пользоваться почтой, телефоном, интернетом и телеграфом.
 
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что был принят во внимание тот факт, что предприниматель полностью возместил ущерб по уголовному делу, а это более 391 млн рублей. Также учли сотрудничество со следствием, возраст и состояние здоровья бизнесмена.
 
В рамках сотрудничества со следствием Владимир Егоров дал показания. Краевая прокуратура направила следователям материалы, чтобы они проверили причастность должностных лиц к незаконному предоставлению денежных средств на покупку у УСК «Сибиряк» здания школы в Иланском.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Владимира Егорова задержали в середине мая 2023. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Защита ранее уже росила смягчить арест на подписку о невыезде. Но Красноярский краевой суд тогда оставил ходатайство без удовлетворения. 
 
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Автор: Петр Савельев
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