Руководителя «Сибиряк» Владимира Егорова выпустили из СИЗО

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения руководителю УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову. Об этом ходатайствовал следователь.

Владимира Егорова отпустили из СИЗО, теперь ему запрещен ряд действий, а именно: общаться с людьми (кроме близких родственников) и пользоваться почтой, телефоном, интернетом и телеграфом.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что был принят во внимание тот факт, что предприниматель полностью возместил ущерб по уголовному делу, а это более 391 млн рублей. Также учли сотрудничество со следствием, возраст и состояние здоровья бизнесмена.

В рамках сотрудничества со следствием Владимир Егоров дал показания. Краевая прокуратура направила следователям материалы, чтобы они проверили причастность должностных лиц к незаконному предоставлению денежных средств на покупку у УСК «Сибиряк» здания школы в Иланском.

Расследование уголовного дела продолжается.

Владимира Егорова задержали в середине мая 2023. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Защита ранее уже росила смягчить арест на подписку о невыезде. Но Красноярский краевой суд тогда оставил ходатайство без удовлетворения.

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