В Красноярске осудили экс-руководителя регионального Отделения Фонда соцстрахования

Сергей Москвин, который ранее возглавлял отделение ФСС, приговорен к 6 годам колонии строгого режима за получение взятки в 1,6 млн рублей.

По информации краевой прокуратуры , за эти деньги он заключил государственнные контракты на 190 млн рублей с фирмам-санаториями и ускорял сроки оплаты по ним. Взяткодатели оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей инвалидов. Всего было распределено более 6,5 тысяч путевок в санатории Ужурского района, Минусинска и Ачинска.

Взятки Сергею Москвину передавались наличными, а также в пакетах с продуктами и коробках с помидорами.

Бывший руководитель фонда заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил все обстоятельства дела.

Кроме того, что Сергею Москвину предстоит отбывать наказание в колонии, его оштрафовали на 4,5 млн рублей и лишили права занимать определенные должности на 5 лет. В отношении двух взяткодателей уголовные дела еще рассматриваются в суде.

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