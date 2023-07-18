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У Владимира Егорова похитили 94 млн рублей пока он находился в СИЗО

У Владимира Егорова похитили 94 млн рублей пока он находился в СИЗО
Иллюстрация: горсовет

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 94 млн рублей со счетом красноярского бизнесмена Владимира Егорова.

#НОВОСТИ
В правоохранительные органы обратились представители одного из банков. По предварительным данным, неизвестны, используя поддельный паспорт предпринимателя, восстановил его сим-карту в салоне связи и получили доступ к мобильному банку. Он смог списать со счета Владимира Егорова более 94 млн рублей в то время, пока бизнесмен находился под стражей.
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по п.б ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Сотрудники полиции выясняют, кто может быть причастен к случившемуся. 
 
Это не первый случай, когда красноярские предприниматели становятся жертвами мошенников, находясь в СИЗО. Так, в начале года Олег Митволь, председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», лишился 150 тысяч долларов со счета в ОАЭ и 25 миллионов рублей со счета в российском банке. Схема хищения средств была похожей. Сначала в Екатеринбурге кто-то пришел с паспортом Митволя в салон связи, перевыпустил сим-карту с номером и получил доступ к личному кабинету в интернет-банке. В ОАЭ от имени предпринимателя действовала женщина, которая пришла в банк с доверенностью на снятие средств. 
 
Еще одной жертвой мошенников стал предприниматель и политик Анатолий Быков. По словам самого предпринимателя, он лишился 6 млн рублей, пока находился в СИЗО.  
 
Сейчас сотрудники полиции возбудили еще рдно дело о мошенничестве. По данным полиции, двое мужчин обратились к Олегу Митволю с предложением помочь с вынесением в отношении него приговора с условным наказанием. Подозреваемые по делу задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
 
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Автор: Петр Савельев
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