Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
90,38
100,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителей

В Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителей
Иллюстрация: t.me/metrovkrsk

Первые вакансии от подрядчика строительства красноярского метро «Бамтоннельстрой-Мост» размещены на сайте hh.ru

#НОВОСТИ

Объявление о поиске рабочих размещено в телеграм-канале «Красноярское метро».

На пике работ планируется задействовать 9 тысяч человек, - сообщается в объявлении.

Напомним, в микрорайоне Солонцы началось строительство городка для метростроителей, рассчитанного на проживание 4,5 тысяч рабочих.

Читайте также:

Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда

На прошлой неделе началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. Экс-главе Минтранса инкриминируют превышение должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.

С Олега Митволя «попросили» 100 млн рублей за условный срок

У задержанного председателя совета директоров компании «Красноярск-ТИСИЗ» Олега Митволя вымогали 100 млн рублей, обещая помощь в разрешении его дела.  Его подозревают в хищении более 900 млн рублей, выделенных на строительство метрополитена Красноярска.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
  • В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на АвиаторовВ Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
  • В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлерВ ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
  • В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собакамиВ Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
  • Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млнПомещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.