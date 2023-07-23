В Красноярске начали искать 9 тысяч метростроителей

Первые вакансии от подрядчика строительства красноярского метро «Бамтоннельстрой-Мост» размещены на сайте hh.ru

Объявление о поиске рабочих размещено в телеграм-канале «Красноярское метро».

На пике работ планируется задействовать 9 тысяч человек, - сообщается в объявлении.

Напомним, в микрорайоне Солонцы началось строительство городка для метростроителей, рассчитанного на проживание 4,5 тысяч рабочих.

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