Экс-министра транспорта Красноярского края будут судить в общем порядке

У прокуратуры региона возникли сомнения в добровольности заключения Константином Димитровым досудебного соглашения

Центральный районный суд Красноярска по ходатайству прокуратуры прекратил особый порядок рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего регионального министра транспорта Константина Димитрова.

У прокуратуры Красноярского края возникли сомнения в добровольности заключения экс-чиновником досудебного соглашения.

В 2022 Константин Димитров заключил досудебное соглашение со следствием, после чего ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Наказание, назначенное при особом порядке судебного разбирательства для лиц, заключивших досудебное соглашение, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Таким образом, рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра продолжится в общем порядке судебного разбирательства, без льготного порядка назначения наказания.

Напомним, экс-министра арестовали летом 2022. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что в декабре 2019 Димитров приказал своему подчиненному принять фактически невыполненные работы на сумму более 742 млн рублей. Деньги были перечислены исполнителю. Свою вину Константин Димитров признал.

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