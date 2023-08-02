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Экс-министр транспорта края нарушил условия домашнего ареста и вернулся в СИЗО

Экс-министр транспорта края нарушил условия домашнего ареста и вернулся в СИЗО
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Константин Димитров нарушил условия домашнего ареста и передал показания другому фигуранту уголовного дела.

#НОВОСТИ
После этого краевая прокуратура вышла в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. По решению Центрального районного суда Красноярска, сегодня бывшего министра заключили под стражу прямо в зале суда. Пока он будет находиться под стражей до 19 сентября 2023. 
 
В прошлом году Константин Димитров заключил досудебное соглашение со следствием, после чего в октябре 2022 ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Бывшему чиновнику запретили получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию. По информации краевой прокуратуры, бывший министр нарушил этот запрет и отправил письмо бывшему председателю регионального правительства Юрию Лапшину, который также проходит по этому уголовному делу. В нем он сообщил, что дал показаниях против Юрия Лапшина и сообщил о причастности последнего к совершению преступления.
 
Экс-чиновника арестовали в июле 2022. Тогда ему инкриминировали хищение почти 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена. В рамках расследования было установлено, что в декабре 2019 Димитров приказал своему подчиненному принять фактически невыполненные работы на сумму более 742 млн рублей. Деньги были перечислены исполнителю. Свою вину Константин Димитров признал.
 
Также сейчас передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении Юрия Лапшина. Чиновника обвиняют в превышении полномочий.
 
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Прокурор края утвердил обвинительное заключение: Константина Димитрова, бывшего главу регионального Минтранспорта, обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке проекта метро.

 

Автор: Петр Савельев
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