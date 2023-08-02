Экс-министр транспорта края нарушил условия домашнего ареста и вернулся в СИЗО

Константин Димитров нарушил условия домашнего ареста и передал показания другому фигуранту уголовного дела.

После этого краевая прокуратура вышла в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. По решению Центрального районного суда Красноярска, сегодня бывшего министра заключили под стражу прямо в зале суда. Пока он будет находиться под стражей до 19 сентября 2023.

Экс-чиновника арестовали в июле 2022. Тогда ему инкриминировали хищение почти 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена. В рамках расследования было установлено, что в декабре 2019 Димитров приказал своему подчиненному принять фактически невыполненные работы на сумму более 742 млн рублей. Деньги были перечислены исполнителю. Свою вину Константин Димитров признал.

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