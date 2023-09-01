«Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое за 15 млрд рублей

На реконструкцию аэропорта Красноярска нужно 15 млрд рублей. Там будут базироваться 18 самолетов «Аэрофлота».

Группа «Аэрофлот» планирует к 2026 увеличить число самолетов, базирующихся в Красноярске, до 18 против сегодняшних 6. Об этом во время совещания о перспективах социально-экономического развития края, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин, рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Это достаточно много, это будет уже крупное авиакрыло, которое будет работать и на международных направлениях, и внутри России», — отметил чиновник.

Меж тем, по словам Савельева, в аэропорту Красноярск необходимо не позднее 2027…2028 реконструировать взлетно-посадочную полосу. По оценкам главы Минтранса, для это потребуется немногим меньше 8 млрд рублей — 150 млн на разработку ПСД и около 7,5 млрд на собственно строительно-монтажные работы.

В соответствующем бюджетном цикле данная потребность на финансирование будет нами заявлена, и, если можно, [просим] поддержать этот подход, потому что в противном случае аэропорт в Красноярске закроется из-за того, что полоса не сможет принимать самолеты», — сказал Савельев, отвечая президенту.

Также глава Минтранса отметил необходимость продолжения реконструкции перрона аэропорта. Первый этап этих работ начался весной 2022. Закончить планируют в декабре 2023. Объем вложений составляет 2,3 млрд рублей. Общая же стоимость реконструкции перрона, по словам Савельева, оценивается в 6,4 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — деньги федерального бюджета.

Проектно-сметная документация инвестором разработана. Необходимо изыскать также финансирование на выполнение работ по второй очереди реконструкции. Сейчас на федеральном уровне оно не предусмотрено. В рамках формирования проекта закона о бюджете мы заявили в Минстрой и Минфин указанную потребность», — рассказал министр транспорта РФ.

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