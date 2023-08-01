Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
90,97
99,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому аэропорту в полтора раза увеличат число направлений

Красноярскому аэропорту в полтора раза увеличат число направлений
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Планируется, что к 2026 их количество вырастет до 80.

#НОВОСТИ

Число направлений, которые обслуживает аэропорт Красноярска к 2026 увеличиться до 80. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Андрей Метцлер по итогам совещания с помощником президента РФ Максимом Орешкиным.

Нам удалось обсудить вопросы развития авиатранспортной отрасли в Красноярском крае до 2035. К 2026 мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями», — сказал он.

Так же, по словам Метцлера, на встрече обсуждали вопрос создания особой экономической зоны на территории, прилегающей к аэропортам Черемшанка и Красноярск.

В 2022 через аэропорт Красноярска прошло 3,1 млн пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее. Сейчас он обслуживает рейсы 20 авиакомпаний, которые летают по 53 направлениям.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жара до 30 градусовКрасноярск ожидает жара до 30 градусов
  • «Уральские авиалинии» объявили летнюю распродажу«Уральские авиалинии» объявили летнюю распродажу
  • Nikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августаNikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августа
  • «Сибиряк» не оставляет планов по плотной застройке левого берега«Сибиряк» не оставляет планов по плотной застройке левого берега
  • Стилобат с «Нет проблем баром» и «Магнитом» продают за 150 млн рублейСтилобат с «Нет проблем баром» и «Магнитом» продают за 150 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.