Красноярскому аэропорту в полтора раза увеличат число направлений
Планируется, что к 2026 их количество вырастет до 80.
Число направлений, которые обслуживает аэропорт Красноярска к 2026 увеличиться до 80. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Андрей Метцлер по итогам совещания с помощником президента РФ Максимом Орешкиным.
Нам удалось обсудить вопросы развития авиатранспортной отрасли в Красноярском крае до 2035. К 2026 мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями», — сказал он.
Так же, по словам Метцлера, на встрече обсуждали вопрос создания особой экономической зоны на территории, прилегающей к аэропортам Черемшанка и Красноярск.
В 2022 через аэропорт Красноярска прошло 3,1 млн пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее. Сейчас он обслуживает рейсы 20 авиакомпаний, которые летают по 53 направлениям.
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