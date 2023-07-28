Чартерные рейсы на Шри-Ланку полетят из Красноярска

Перелеты начнутся зимой 2023. Точкой прибытия станет аэропорт Коломбо. Ориентировочная продолжительность заездов — 10 ночей.

Чартерную полетную программу на Шри-Ланку с вылетами из Красноярска запустят в зимнем сезоне 2023/24. Такие перелеты будут возможны из четырех городов РФ: Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Открытие программы анонсировал туроператор ANEX.

Улететь чартерами можно будет с ноября 2023 по март 2024. Воздушные судна будут прибывать в аэропорт Коломбо. Перелет из Красноярска займет около 8,5 часов, а из Новосибирска — порядка 8 часов. Ориентировочная продолжительность одного заезда пока оценивают в 9-10 ночей.

Раннее бронирование туров уже открыто. Стоимость тура на Шри-Ланку из Красноярска начинается от 230 тыс. рублей на двоих с условием размещения в трехзвездочном отеле. Проживание в четырех звездах — от 274 тыс. рублей на двоих.

По информации Ассоциации туроператоров РФ, въезд на Шри-Ланку требует оформления электронного туристического разрешения (ЕТА).

Возможность взять блоки мест на этих рейсах рассматривает и туроператор „Интурист“», — добавили в АТОР.

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