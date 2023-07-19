«Россия» увеличит число перелетов между Красноярском и Иркутском

Частота новых рейсов авиакомпании — четыре в неделю. Эти полеты планируют на вечернее время как дополнение к ежедневным перелетам в утренние часы.

С 25 июля улететь из Красноярска в Иркутск можно будет чаще: авиакомпания «Россия» запустит новый рейс. Его частота — четыре раза в неделю, сообщили в пресс-службе предприятия.

Эти перелеты будут осуществляться в вечернее время и станут дополнительными к утренним рейсам. Сейчас их выполняют ежедневно в 09:30. Полет занимает 1 час 45 минут.

Пассажирам будут доступны два тарифа — комфорт и эконом.

Новые рейсы запланированы на понедельник, вторник, четверг и воскресенье на 21:40, прилет в Иркутск — в 0:20 следующего дня (по местному времени для каждого аэропорта).

Полеты будут выполняться на Superjet 100, количество доступных мест на борту — 100 человек.

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