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«Аврора» увеличит число перелетов между Красноярском и Улан-Удэ

«Аврора» увеличит число перелетов между Красноярском и Улан-Удэ
Автор фото: Ольга Соколова. Иллюстрация: vk.com/aurora.airlines

Сейчас компания летает по этому маршруту дважды в неделю. С конца июля количество рейсов увеличится до пяти.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Аврора» запустит дополнительные рейсы по маршруту Красноярск — Улан-Удэ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Минтранс Бурятии.

В аэропорту Красноярска DK.RU эту информацию подтвердили и пояснили, что сейчас означенные рейсы «Авроры» по средам и воскресеньям выполняет авиакомпания «Якутия». А с 21 июля по этому маршруту начнет летать еще и «Россия», но тоже в качестве оператора рейсов «Авроры». Эти перелеты будут проходить по понедельникам, пятницам и субботам. Рейсы будут утренними с вылетом в 06:15.

Минимальная стоимость билета в одну сторону, с учетом субсидированного тарифа, составляет 5 500 рублей.

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Такое изменение стоимости перелетов произошло за год: с летне-осеннего периода 2022 по лето 2023.

«КрасАвиа» сместила полеты в Монголию на несколько часов

Для удобства стыковки с другими рейсами вылет сместился «влево» примерно на пять с половиной часов.

Автор: Петр Савельев
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