Авиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дороже

Такое изменение стоимости перелетов произошло за год: с летне-осеннего периода 2022 по лето 2023.

Авиарейсы по России из Красноярска ощутимо набрали в цене: в течение последнего года цена билетов увеличилась в 2-2,5 раза. Такие результаты показал сравнительный анализ стоимости авиабилетов из Красноярска летом-осенью 2022 и текущего месяца. Данные опубликовали в Telegram-канале KJA.

Например, если в 2022 улететь в Москву можно было за 1 999 рублей, сейчас билет в столицу обойдется не дешевле 5 099 рублей.

Похожая история и с ближайшим Абаканом: 5 000 рублей в 2023 против 2 000 рублей в 2021. А если говорить о субсидированных полетах, то можно было уложиться и в 1 000 рублей.

Дорогостоящим направлением всегда был и Калининград. Но если в 2022 улететь можно было и за 10 500 рублей, летом 2023 — минимум за 18 500 рублей.

Аналогичная ситуация и с билетами на Минеральные Воды: в 2022 попасть туда можно было за 10 330 либо 11 380 рублей, сейчас же — 18 300 рублей.

Схожий рост и в случае с Сочи: 21 600 рублей в 2022 и 28 000 рублей летом 2023.

Дальний Восток не отклонился от общей тенденции. Билеты в Улан-Удэ поднялись с 4 000 рублей сразу до 8 600 рублей; Петропавловск-Камчатский с 10 000 рублей — до 18 300 рублей; чуть менее ощутимый подъем и в стоимости билетов в Южно-Сахалинск — с 13 600 рублей до 19 800 рублей.

Почти в два раза дороже стал и воздушный путь в Якутск: с 5000 рублей цена увеличилась до 9 000 рублей.

Уфа осталась на менее скромных позициях: 4 800 рублей в 2022 поднялись до 6 300 рублей в 20203.

С билетами по Сибири ситуация прежняя: летом рост, с сентября понижение до уровня прошлого года», — пишут в KJA.

Кроме того, в 2022 действовала программа туристического кэшбэка: в ее рамках возвращали до 20% стоимости билетов. Продлевать программу на 2023 не стали.

О том, какие изменения выявили в стоимости авиаперелетов за рубеж, «ДК» писал здесь. Например, турецкое направление прибавило 88%, а вот билеты в ОАЭ стали дешевле на 9%.

При этом открывается все больше регулярных рейсов по новым направлениям. Например, уже действуют перелеты в Бангкок (Таиланд), Маньчжурию (Китай), Улан-Батор (Монголия).

Несмотря на вполне уверенный рост цен на перелеты, пассажиропоток становится только больше: в I квартале 2023 он увеличился на треть.

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