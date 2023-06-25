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В «Шерегеше» могут построить аэропорт на частные средства

В «Шерегеше» могут построить аэропорт на частные средства
Иллюстрация: Яндекс

Представители бизнеса проявили интерес к проекту строительства аэропорта в популярном сибирском горнолыжном курорте «Шерегеш».

#НОВОСТИ

Обсуждение проекта недавно состоялось на круглом столе по стратегическому развитию Кузбаса. В частности, предприниматели предложили выпуск облигаций под строительство, которые они смогут приобрести.

Стоимость инвестиций в строительство аэропорта оценивается в районе 30 млрд рублей. Примерно 5 млрд руб. составляет стоимость аэровокзала и 13,5 млрд — взлетно-посадочной полосы. Также необходимы средства на инженерные коммуникации и дороги — окончательных расчетов по этим видам работ еще нет.

В правительстве Кузбаса отмечают, что намерены реализовать проект без участия федеральных средств.

Ранее проект строительства аэропорта в «Шерегеше» заявлялся на КЭФ-2023 во время подписания соглашения между Красноярским краем и Кузбасом.

Добавим, по результатам социологического исследования, проведенного в 2022 с целью выявить самые популярные курорты Сибири, «Шерегеш» занял первое место. На втором месте — «Гладенькая« (Хакасия), на третьем — «Бобровый лог» (Красноярский край).

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Автор: Петр Савельев
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