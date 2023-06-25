В «Шерегеше» могут построить аэропорт на частные средства
Представители бизнеса проявили интерес к проекту строительства аэропорта в популярном сибирском горнолыжном курорте «Шерегеш».
Обсуждение проекта недавно состоялось на круглом столе по стратегическому развитию Кузбаса. В частности, предприниматели предложили выпуск облигаций под строительство, которые они смогут приобрести.
Стоимость инвестиций в строительство аэропорта оценивается в районе 30 млрд рублей. Примерно 5 млрд руб. составляет стоимость аэровокзала и 13,5 млрд — взлетно-посадочной полосы. Также необходимы средства на инженерные коммуникации и дороги — окончательных расчетов по этим видам работ еще нет.
В правительстве Кузбаса отмечают, что намерены реализовать проект без участия федеральных средств.
Ранее проект строительства аэропорта в «Шерегеше» заявлялся на КЭФ-2023 во время подписания соглашения между Красноярским краем и Кузбасом.
Добавим, по результатам социологического исследования, проведенного в 2022 с целью выявить самые популярные курорты Сибири, «Шерегеш» занял первое место. На втором месте — «Гладенькая« (Хакасия), на третьем — «Бобровый лог» (Красноярский край).
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