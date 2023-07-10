«Аэрофлот» вернулся на маршрут Красноярск — Бангкок

Летать планируют дважды в неделю — по средам и субботам.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок, сообщила пресс-служба перевозчика.

Первый рейс состоялся 8 июля. В дальнейшем летать будут по средам и субботам.

Судя по данным расписания полетов на сайте аэропорта Красноярска, «Аэрофлот» на сегодня — единственная компания, летающая на этом маршруте.

Помимо Красноярска, перевозчик начал летать в Бангкок из Иркутска и Владивостока, а также на Пхукет из Хабаровска и Новосибирска.

На маршрут Красноярск — Пхукет «Аэрофлот» вернется в октябре этого года.

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