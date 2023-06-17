«Аэрофлот» полетит из Красноярска «в разные города Китая» и на Бали

«Аэрофлот» планирует запустить рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая, на Бали и Пхукет.

Как пояснил Сергей Александровский, гендиректор авиакомпании, китайскую программу компания будет расширять, но

умеренно, с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится».

Кроме того, «Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Денпасар (Бали) в сентябре-октябре 2023, сейчас перевозчик прорабатывает процедуру с авиавластями этой страны, — об сообщают Известия со ссылкой на слова г-на Александровского с брифинга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Мы планируем полететь в Денпасар на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали — осень, сентябрь-октябрь. И еще одно направление в проработке — Гонконг», — сообщил руководитель компании.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд). Они будут выполняться с 11 июля 2023.

Пляжные страны Азии в 2023 пользуются у россиян беспрецедентным спросом даже сейчас, несмотря на низкий сезон в этих странах. В итоге Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для туристов.

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