AZUR Air добавит рейсов из Красноярска в Анталью

Дополнительные рейсы будут введены на летний период.

Авиакомпания AZUR Air планирует увеличить число рейсов в Анталью из шести городов России, включая Красноярск, сообщает «Вестник АТОР», со ссылкой на директор коммерческого департамента перевозчика Вадима Долева.

По словам топ-менеджера, его компания заменит на этом маршруте Southwind, которая не может продолжать работать с Россией из-за санкций. Сейчас «Южный ветер» летает в Анталью по средам, пятницам и воскресеньям. Когда произойдет смена перевозчика и сохраниться ли это расписание, не сообщается. В аэропорту Красноярска DK.RU сказали, что пока никакой информацией на этот счет не обладают.

Помимо Красноярска AZUR Air заменит Southwind на рейсах в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Уфы.

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Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.

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Компания уже получила разрешение на полеты в Нячанг и готовится к расширению географии полетов.

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Полетная программа будет действовать с конца июня до середины сентября.