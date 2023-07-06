Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?

Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.

Встать на крыло

Пандемийный 2020 нанес существенный удар по авиаперевозкам — самоизоляция, карантинные меры, закрытие почти всех международных направлений. В итоге красноярский аэропорт потерял в количестве пассажиров больше трети. В том числе это было связано и с сокращением туристических потоков.

Следующий — 2021 — оказался более успешным: воздушная гавань прибавила 63% в пассажиропотоке и даже побила исторический рекорд. Последнее достижение аэропорт повторил и в 2022, обслужив более 3 млн пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее. Такие достижения напрямую связаны и с ростом туристической активности жителей края, которые стали активнее путешествовать после снятия ковидных ограничений.

Правда, большей частью это коснулось лишь внутренних маршрутов. К примеру, летом прошлого года из Красноярска можно было улететь по 16 курортно-туристическим маршрутам, из которых зарубежных было лишь четыре: Алматы, Анталья, Бодрум и Нур-Султан. В итоге за сезон по всем 16 направлениям было перевезено чуть больше 1 млн пассажиров. На долю внутренних рейсов пришелся 91% этого объема.

По прогнозам специалистов красноярского аэропорта, летом этого года турпоток, проходящий через него, прибавит около 7...8%. Рост ожидается по всем направлениям — и внутренним, и зарубежным. При этом пропорция перевозок сместится в сторону увеличения доли последних примерно до 13% от общего объема.

Это произойдет в том числе и за счет прибавления в рейсах, отправляющихся за границу. Да, перелета в Бодрум, куда несколько раз за прошлое лето летал VIP-борт авиакомпании Azur Air, больше не будет. Но ему на смену пришел популярный Пхукет. Также добавились рейсы в Баку и Улан-Батор. Ожидается запуск перелетов во Въетнам. В целом же туристическая маршрутная сеть аэропорта Красноярска летом этого года будет насчитывать 19 направлений.

По оценкам некоторых экспертов, восстановление международных перевозок может привести к перераспределению турпотоков в их пользу. Однако в аэропорту подобного не ждут, объясняя это тем, что у этих туристических продуктов (внутреннего и внешнего) слишком разная целевая аудитория.

Летом 2023 прогнозируется восстановление международного пассажиропотока до уровня допандемийного 2019. Однако в его структуре будут теперь превалировать направления по СНГ (их доля по сравнению с летом 2019 возросла с 25% до 70%), а направления дальнего зарубежья наоборот будут обладать меньшей долей (летом 2019 она составляла 75%, а летом 2023 прогнозируется на уровне 30%), — говорит Сергей Крупенников, заместитель генерального директора аэропорта Красноярск по авиационной коммерции.

Также, по его словам, туристы, желающие отдохнуть на зарубежных курортах, как правило, выбирают рейсы с пересадкой в хабовых аэропортах — на них открытие прямых международных рейсов оказывает большее влияние, чем на туристический поток внутренних направлений.

Скорый поезд набирает ход

Развитие авиационного сообщения для многих туристов расширило горизонты путешествий. При этом более традиционное железнодорожное сообщение по-прежнему сохраняет свою актуальность для многих. К примеру, только за лето 2022 основными туристическими поездами, идущими из Красноярска в Абакан, Адлер и Анапу, перевезено 198 тыс. пассажиров. Правда, от начальной до конечной точки маршрута проехало лишь 20% от этого объема.

Стабильность спроса на железнодорожные перевозки как способ добраться до места отдыха подтверждает и то, что летом количество составов резко увеличивается. Например, на маршруте Красноярск — Анапа — Красноярск зимой ежемесячно курсирует 10 поездов, а летом это количество вырастает до 30. Каждый из них перевозит примерно 1 тыс. человек независимо от сезона, так что несложно прикинуть, насколько вырастает спрос.

Особой популярностью у жителей края пользуется маршрут Красноярск — Абакан. Он востребован независимо от сезона. Тем не менее летом заполненность поезда вырастает в два раза в сравнении с зимним периодом. Общее же количество пассажиров на маршруте в летние месяцы сравнимо с анапским поездом, — рассказали представители Красноярской железной дороги.

Самым же популярным у красноярцев является поезд на Адлер. По всему маршруту он в среднем перевозит 2 тыс. пассажиров. Сезонное повышение его востребованности аналогично вышеупомянутым направлениям.

Как отмечают в КрасЖД, летний спрос на южные направления магистрали в последние годы постоянно растет. Так, в мае 2023 до Анапы отправлено уже 18,9 тыс. человек, что больше аналогичного периода 2021 на 40%, а 2022 — на 22%. Сочинское направление (Красноярск — Адлер) также из года в год прибавляет минимум по 20%, а в мае 2023 им воспользовались 28 тыс. человек, что на 50% превосходит прошлогодний результат этого месяца. Рост же отправки до Абакана варьируется между 5% и 10% ежегодно.

Также стабильным спросом пользуются поезда, идущие на Дальний Восток, Байкал, Алтай и в Казань. Так, за 2022 из Красноярского края в Иркутск отправлено 65 тыс. человек, а в Барнаул ежегодно едут порядка 25 тыс.

Оценить сезонность перевозок на данных направлениях сложно, ввиду того что прямых поездов формирования дороги на данных направлениях нет, но запросы потенциальных потребителей свидетельствуют об их востребованности, — говорят красноярские железнодорожники.

В целом на магистрали полагают, что летом этого года многие железнодорожные направления наконец-то вернутся к допандемийному уровню загруженности. Этого, к примеру, ждут от анапского направления, а Барнаул и Иркутск пришли к этому еще в 2022.