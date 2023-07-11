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Красноярску удвоят число авиарейсов в Екатеринбург

Красноярску удвоят число авиарейсов в Екатеринбург
Автор фото: Евгения Шихалеева. Иллюстрация: vk.com/ural_airlines

Теперь полеты будут совершаться четыре раза в неделю.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает число рейсов по маршруту Красноярск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.

Обновленное расписание начнет действовать 23 июля 2023. С этого дня перелеты по означенному маршруту будут совершаться четыре раза в неделю. Туда — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Обратно — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. До этого улететь из Красноярска в Екатеринбург можно было только в понедельник или пятницу.

В расписании на сайте аэропорта Красноярска новых рейсов пока нет. Но прежние вылетали утром — в 09:10 и 09:15.

Однако в пресс-службе воздушной гавани рассказали, что цена билета в одну сторону будет начинаться от 6 884 рублей, а туда-обратно — от 11 568 рублей.

Помимо «Уральских авиалиний» из Красноярска в Екатеринбург можно улететь авиакомпанией «Россия». Она выполняет рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

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Автор: Петр Савельев
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