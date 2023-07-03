«КрасАвиа» станет чаще летать в Якутск
На этом маршруте авиакомпания станет партнером «Авроры».
Красноярский перевозчик «КрасАвиа» начнет летать в Якутск четыре раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Полеты будут проходить в рамках партнерской программы с компанией «Аврора». Стартует она 3 июля 2023 и продлится до конца сентября.
В этот период «КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Якутск по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, а обратно — по вторникам, средам, пятницам и субботам.
Вылет туда — в 20:45. Обратно — в 04:00. Время в пути — порядка двух часов.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 4,5 тыс. рублей.
Помимо «КрасАвиа», по маршруту Красноярск-Якутск сейчас летает авиакомпания «Якутия» (по средам, субботам и воскресеньям), а с 20 июля к ним присоединиться «Россия», которая будет летать по четвергам и субботам.
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Прямые рейсы запустят с 24 июня. Они будут выполняться раз в неделю по субботам, сообщает пресс-служба аэропорта.