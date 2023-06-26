Красноярску добавили авиарейсов в Новосибирск

Теперь на этом маршруте появится третий вечерний рейс. Остальные летают либо утром, либо днем.

Авиакомпания S7 Airlines запускает еще один рейс из Красноярска в Новосибирск, рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Выполняться он будет ежедневно с 30 июня по конец октября 2023. Сначала вылетать из Красноярска будут в 22:05, а с 4 сентября — в 22:25. Время в пути — 1 час 30 минут.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 4 164 рублей, а туда-обратно — от 7 828 рублей.

Это пятый рейс между Красноярском и Новосибирском в сетке авиакомпании и второй вечерний (первый вылетает также ежедневно в 19:55). Также по этому маршруту можно улететь бортом Utair, который вылетает в 18:25.

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Летать будут трижды в неделю. Стартует программа в июле этого года.

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Компании договорились о выполнении совместных рейсов через Москву.