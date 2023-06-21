«КрасАвиа» адаптировала расписание монгольских рейсов под азиатское направление

Вылет сместился «влево» примерно на пять с половиной часов.

С 28 июня 2023 авиакомпания «КрасАвиа» начнет летать из Красноярска в Улан-Батор (Монголия) по новому расписанию, рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Монгольское направление перевозчик запустил 24 мая этого года. Тогда самолеты вылетали из Красноярска по четвергам в 05:30. Теперь же они будут стартовать в среду в 23:55.

Расписание обратных перелетов также сместилось — с 12:20 на 05:40 по четвергам.

Такое расписание позволяет улететь из Улан-Батора в Пекин, Сеул, Гонконг и Токио с комфортной стыковкой», — пояснили в аэропорту Красноярска.

Стоимость перелета осталась практически той же: если на старте минимальная цена билета составляла 13 500 рублей, то теперь будет 13 800 (с багажом). Туда-обратно можно улететь минимум за 31 138 рублей.

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