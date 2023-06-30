Из Красноярска планируют открыть полеты в Занзибар
Из Красноярска могут запустить прямые рейсы в Занзибар, столицу Танзании. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.
Департамент Африки Министерства иностранных дел РФ сообщает, что на этом направлении будет работать Azur Air: выполнять регулярные рейсы, перевозить грузы, багаж и почту.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Кроме Красноярска, Azur Air начнет летать в Занзибар из Екатеринбурга, Омска, Перми, Уфы и Челябинска. Полеты изо всех перечисленных городов будут стоять в расписании 2 раза в неделю.
Сейчас в Занзибар из Красноярска нет рейсов. В ноябре 2020 в Танзанию из Красноярска уже летал Royal Fligt. Сейчас зарубеж из Красноярска можно добраться на самолете в Казахстан, Киргизию, Турцию, Армению, Таиланд, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Монголию.
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