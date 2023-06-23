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Авиакомпания «Якутия» начнет летать из Красноярска в Сочи

Авиакомпания «Якутия» начнет летать из Красноярска в Сочи
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Прямые рейсы запустят с 24 июня. Они будут выполняться раз в неделю по субботам, сообщает пресс-служба аэропорта.

#НОВОСТИ
Из Красноярска самолет будет отправляться в 11:40, а прилетать в 13:50. Время в пути — 6 часов и 10 минут. Из Сочи рейсы стоят в расписании в 14:50, прилет в 00:20. Время в пути — 5 часов 30 минут. Время вылета и прилёта указано местное.
 
Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 9 200 рублей и от 26 400 рублей — туда и обратно. В тариф не входит багаж.
 
По данным аэропорта Красноярска, сейчас в Сочи можно улететь авиакомпаниями NordStar, Nordwind и «Россия».
 
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Автор: Петр Савельев
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