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«Россия» запускает прямые рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск

«Россия» запускает прямые рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск
Автор фото: Надежда Ведрова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать планируют с 27 июля дважды в неделю - по понедельникам и четвергам

#НОВОСТИ

С 27 июля авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Из Красноярска: вылет в 11:30, прилёт в 13:00.

Из Горно-Алтайска: вылет в 14:00, прилёт в 15:30.

Стоимость перелёта без багажа:

- в одну сторону — от 5 956 руб. (например, 27.07)

- туда-обратно — от 9 212 руб. (например, 27.07 ⇆ 31.07)

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В прошлом году перевозчик уже работал на этом маршруте, но в конце октября свернул программу.

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Летать планируют дважды в неделю — по средам и субботам

 

Автор: Петр Савельев
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