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Перелетов между Красноярском и Екатеринбургом станет еще больше

Перелетов между Красноярском и Екатеринбургом станет еще больше
Иллюстрация: rossiya-airlines.com / Алексей Переславцев

Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург до шести в неделю. С 25 июля перелеты станут ежедневными.

#НОВОСТИ

Количество авиарейсов по маршруту «Красноярск — Екатеринбург» снова увеличится: на этот раз их добавит авиакомпания «Россия».

С 25 июля перелеты из Красноярска в Екатеринбург станут ежедневными, за исключением воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Эти перелеты «Россия» выполняет Superjet-100 в моноклассной компоновке.

Кроме этих шести рейсов желающим отправиться из Красноярского края в Свердловскую область доступны перелеты «Уральскими авиалиниями»: в июле их увеличили до четырех в неделю.

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Автор: Петр Савельев
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