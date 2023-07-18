Перелетов между Красноярском и Екатеринбургом станет еще больше

Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург до шести в неделю. С 25 июля перелеты станут ежедневными.

Количество авиарейсов по маршруту «Красноярск — Екатеринбург» снова увеличится: на этот раз их добавит авиакомпания «Россия».

С 25 июля перелеты из Красноярска в Екатеринбург станут ежедневными, за исключением воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Эти перелеты «Россия» выполняет Superjet-100 в моноклассной компоновке.

Кроме этих шести рейсов желающим отправиться из Красноярского края в Свердловскую область доступны перелеты «Уральскими авиалиниями»: в июле их увеличили до четырех в неделю.

Еще по теме:

Красноярску удвоят число авиарейсов в Екатеринбург

Теперь полеты будут совершаться четыре раза в неделю.

«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля

Теперь пассажирам будут доступны девять рейсов из аэропорта «Якутск» в Красноярск.

«Аврора» увеличит число перелетов между Красноярском и Улан-Удэ

Сейчас компания летает по этому маршруту дважды в неделю. С конца июля количество рейсов увеличится до пяти.

Авиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дороже

Такое изменение стоимости перелетов произошло за год: с летне-осеннего периода 2022 по лето 2023.

Крутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествий

Сложная логистика и трудности с получением виз вынуждают нас протаптывать новые туртропинки в России и за рубежом. О своих тревел‑открытиях бизнесмены Красноярска рассказали «ДК».

Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?

Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.