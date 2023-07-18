Перелетов между Красноярском и Екатеринбургом станет еще больше
Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург до шести в неделю. С 25 июля перелеты станут ежедневными.
Количество авиарейсов по маршруту «Красноярск — Екатеринбург» снова увеличится: на этот раз их добавит авиакомпания «Россия».
С 25 июля перелеты из Красноярска в Екатеринбург станут ежедневными, за исключением воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Эти перелеты «Россия» выполняет Superjet-100 в моноклассной компоновке.
Кроме этих шести рейсов желающим отправиться из Красноярского края в Свердловскую область доступны перелеты «Уральскими авиалиниями»: в июле их увеличили до четырех в неделю.
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