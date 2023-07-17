«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля

Теперь пассажирам будут доступны девять рейсов из аэропорта «Якутск» в Красноярск.

С 20 июля увеличится количество перелетов по маршруту «Якутск — Красноярск»: дополнительные рейсы начнет выполнять авиакомпания «Аврора». Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Якутск», рейсы «Авроры» запланированы по четвергам и субботам.

Начальная стоимость билета на полет в одну сторону — 4 500 рублей. В якутском аэропорту предупредили, что количество мест по такому тарифу будет ограниченным.

Уточняется, что «Аврора» будет выполнять рейсы совместно с партнером-оператором — авиакомпанией «Россия». Воздушным бортом для маршрута «Красноярск — Якутск — Красноярск» определили SSJ-100.

С 20 июля по означенному маршруту будут доступны девять рейсов в неделю.

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