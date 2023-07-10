Крутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествий

Сложная логистика и трудности с получением виз вынуждают нас протаптывать новые туртропинки в России и за рубежом. О своих тревел‑открытиях бизнесмены Красноярска рассказали «ДК».

Асиф Алиев,

владелец сети кофеен Lunga Сoffee

Давно хотел в Латинскую Америку! Планировал это путешествие еще до пандемии, но ковид отодвинул сроки. В моем случае — человека, который развивает сеть кофеен, Латинская Америка — уникальное место, которое позволяет совместить и отдых, и работу. Путешествие получилось очень насыщенным и разнообразным: отдохнул на острове Маргарита, а потом отправился в венесуэльские горы, на кофейную финку сеньора Пабло Стаброва (Павел Стабров — соучредитель компании Trescafeteros, которая напрямую поставляет кофе из Колумбии в Красноярск. — Прим. ред.). Это было одной из целей поездки — присмотреть финку для Lunga Coffee. Говорить о конкретных результатах пока рано: есть сложности и нюансы, например непростая логистика из Венесуэлы в Россию. Но так или иначе, первый шаг сделан, и от этой идеи я не отказываюсь.

Дальше было прекрасное путешествие в Панаму и Колумбию, где тоже было море, кофейные финки и горы. Побывал на родине Пабло Эскобара, в Медельине. Посетил Перейру, жил там на кофейной финке, а после отправился в столицу Колумбии, Боготу — не хватит эпитетов, чтобы описать всю красочность этого города. Словом, это было самое прекрасное путешествие в моей жизни и страна, в которую хочется вернуться снова (планирую посетить другую часть Латинской Америки). Что запало в душу больше всего? Открытость и радостные лица людей! Дружелюбное общение, без какого-либо намека на агрессию или хамство, очень много улыбок. Разговоры латинских девушек — как песни, которые можно слушать весь день. Латинская Америка — удивительное, поразительное и прекрасное место одновременно.

Дмитрий Буевич,

создатель медиагруппы «Прима»

Открыл для себя Дальний Восток. Началось с Владивостока: роскошная инфраструктура и сервис там еще впереди, зато отличная природа, и лето немного сдвинуто по времени, с июля по сентябрь. Надо обязательно брать машину, как минимум паркетник, потому что с дорогами для достижения классных мест вокруг Владивостока засада. А интересные вылазки можно делать прямо из города в режиме на один день, начиная с острова Русский и мыса Тобизина. Плюс море, солнце, всякие морские обитатели на ужин и гостеприимство дальневосточников — этого хватанете по полной.

А где Владивосток, там и Сахалин. Не знал, что Южно-Сахалинск — один из самых ухоженных городов России. Цены атомные, обед в обычном ресторане раза в полтора дороже, чем в наших топовых. И там тоже отличная природа. По мне, отдых на Дальнем Востоке походный и конско-беговой, не курортный. Кто такое любит, останется доволен. И впечатления — тот же маяк Анива на Сахалине, прямо мистически выплывает из тумана моря. Прямые рейсы из Красноярска есть и во Владивосток, и в Южно-Сахалинск. Мне все поездки дают схожие эмоции — они в новизне и подсматривании. Это всегда другой мир, другие люди и впечатления, интересно, как они там живут, чем это похоже на нас и в чем отличие. Одинаково интересно и в трущобах Агры, и в какой-нибудь дорогой Австрии, и на Дальнем Востоке, и в Центральной Азии. Тем более я же везде у них поверхностный наблюдатель. А такое наблюдение обычно позволяет подмечать позитив, не погрязнув в локальных бедах.

Александр Лист,

блогер, путешественник

Путешествия для меня больше чем часть жизни. Это сама жизнь: много лет я организую авторские туры в самые интересные места по всему миру. Выбираю локацию — часто просто по фото, кидаю клич, быстро собирается группа (обычно до 12 человек), и мы шагаем в путь. Побывав в очередной раз на Южных Курилах и в очередной раз поразившись их красоте, решил попасть на Северные Курилы. Почему именно это направление? Уникальные места, сочные краски, яркие кадры и практически полное отсутствие людей.

Путешествие началось на Камчатке: полетали на вертолете, отдохнули, акклиматизировались и, погрузившись на яхту, двинулись на Курилы. Ставка на экспромт — а я никогда не планирую детали, прорабатываю только общие моменты, — себя более чем оправдала. Увидели огромные стаи косаток, китов, дельфинов, сивучей. Попали на «ленивую рыбалку»: бросаешь приманку в море и тут же достаешь оттуда большую рыбу: треску, палтус или рыбу-капитана. Поднялись на вулкан Эбеко, я настойчиво просил у проводника разрешения заглянуть в жерло, а он настойчиво запрещал мне это делать. Ну нет так нет — «полетал» над жерлом коптером и успокоился. Сели на перекус — и тут вулкан бахнул. Очень редкая история, и она произошла прямо на наших глазах.

Такие эмоции и впечатления очень важны, но все же главное в путешествиях — люди, которые живут в этих местах и за плечами которых их традиции, культура, история жизни. На Северных Курилах познакомились с уникальным специалистом-вулканологом. Вместе с ним побывали на острове Шумшу, где во время Второй мировой войны шли активные бои с японцами. Поднялись на вулкан Такетоми — о нем пишут в учебниках: этот вулкан появился на ровном месте в течение всего двух недель. Это путешествие уже не в первый раз подсветило мысль о масштабах России. К примеру, Курильских островов 56 — можно прожить жизнь, и ее просто не хватит, чтобы изучить их все. И таких мест в России очень много, наша страна огромная, красивая, уникальная.

Наталья Сипетая,

продюсер культурных событий

Будущие сложности с поездками за границу из-за СВО мы почувствовали на себе практически сразу, застряв на несколько дней на вылете из Мексики из-за ареста находившегося в лизинге самолета. После такого опыта желание летать за границу надолго отбило, и, наверное, месяцев восемь мы ездили только по России. Самой запоминающейся стала поездка в Кисловодск: юг России давно был в планах, и тут пазл сложился. Время провели прекрасно, надышались чистым воздухом, походили на лечебные процедуры, уехали постройневшими и поздоровевшими. Очень понравилось — планируем повторить такой отдых вновь.

Что касается поездок за границу — из-за того что летать в Европу стало и долго, и накладно, начали смотреть в разные стороны, в том числе в очень дальние. Антарктида была путешествием, в которое я хотела давно и очень сильно. Главное, что останавливало, — мягко говоря, не короткий перелет (сначала долгий путь до столицы Аргентины, а после самолет в Ушуаю). А тут рассудили так: раз везде сейчас летать долго и трудно, то почему бы не слетать в Антарктиду? И решились. Летом просчитали маршрут и зимой улетели встречать Новый год в круиз по Антарктиде. Эта поездка стала одним из сильнейших впечатлений не только для меня, но и для всей нашей семьи. Что впечатлило? Все! Невероятная и очень разная красота: то блеск солнца и льдов, от которых слепит глаза, то все вокруг серое и мрачное, с холодным ветром и снегом. Сидишь в ресторане, и прямо на уровне стола мимо проплывают льды. Первый айсберг я сфотографировала, наверное, сотни раз, а после таких айсбергов была тьма. Некоторые из них огромные, как острова. Не могла оторваться от наблюдений за жизнью пингвинов: как они стерегут гнезда, как купаются и что происходит у них в сообществе. Киты — их в Антарктиде очень много, останки жилища первых экспедиций, черные пики вулканической земли — такого больше нигде не увидишь. К слову, хорошим решением было отправиться именно в круиз, что и позволило увидеть очень разную Антарктиду.

Татьяна Андреева,

основатель сети семейных центров «Умка»

За моими плечами 57 стран, и путешествие в каждую из них было нетривиальным. Как правило, это экстремальный туризм — всегда выбираю нехоженые или нестандартные маршруты. Остаться верной своим принципам удалось и в условиях логистическо-визовых сложностей. Год назад благодаря моим друзьям и семье случился отдых моей мечты. На юбилей они подарили мне поездку в Центральную Африку, небольшое государство Сан-Томе на берегу Атлантического океана. Там с группой из 10 человек, в составе которой в том числе были научные исследователи, мы путешествовали по океану в поисках китов. Обнаружив их, погружались в воду и фридайвингом плыли к ним, чтобы увидеть обитателей океана под водой. То, что на словах кажется заманчивой перспективой, на деле оказалось испытанием не для слабонервных. Выискивать китов приходилось по несколько часов в день, на лодке по бушующим волнам. Но это не все: киты то и дело уплывали от нас, и поиск начинался по новой. Однако все усилия были не напрасны. Мне трижды удалось увидеть самку кита с китенком в живой природе — восторг полный! Поплавала с дельфинами, причем не только с афалинами, которые часто встречаются у побережья, но и с гриндами — они обитают преимущественно в открытом море. К слову, визу в Африку можно получить прямо на границе, а отдых здесь по праву может называться отдыхом мечты.

Наряду с экстремальным отдыхом езжу и в образовательные туры. В одних выступаю как ученик, в других — как учитель. Именно такая поездка случилась этой весной. По приглашению коллег провела двухдневный семинар в Ташкенте, а после пять дней путешествовала по Узбекистану. Потрясающее гостеприимство, очень красивая восточная страна — зеленая, вкусная, разнообразная. И опять же никаких виз!

Есть пармезан с умным лицом и запивать его просекко в душном ресторане отеля — это точно не мое! Мне по душе другой отдых, и он, как правило, не зависит от каких-либо внешних потрясений. В пандемию отправились всей семьей в путешествие на машине: 20 тыс. км по маршруту Красноярск…Тбилиси…Стамбул…Анталья…Каппадокия…Грозный…Красноярск. Уже в СВО-реалиях я сплавлялся на плато Путорана и покорял Эльбрус, не дошел до вершины чуть больше 200 метров. Сейчас на машинах собираемся в Монголию.

Люблю путешествовать с семьей или компанией друзей, но в жизни каждого мужчины должна быть дорога, которую надо пройти одному! Была такая дорога и у меня: доехал на мотоцикле до самого сердца Средней Азии: Красноярск…Астана…Иссык-Куль…Ташкент…Бухара…Самарканд…Байконур. Катался месяц, сжег почти тонну бензина. Было время проветрить голову, о многом подумать, принять решения. Все сложилось!

В каждом городе обязательно остановка на один…три дня, экскурсии, посещение местного, не туристического, «колхозного рынка» с его обычаями. Только так — без глянцевых обложек — можно познакомиться со страной, пропитаться ее духом.

Поставить время на паузу в таких путешествиях проще простого. Восходы, закаты, тишина… Сверни с главной дороги, поздоровайся со стариком, и тебя угостят самым вкусным чаем, накормят самыми спелыми абрикосами, расскажут тайну этого места! Свобода в таких путешествиях безгранична, но и об опасностях забывать не надо. Здесь ты сам себе и гид, и медсестра, и спонсор своих проблем и впечатлений. Разбитые радиаторы, поломанные ребра, внеплановые $1000... Все было! Зато есть что вспомнить и рассказать на пенсии внукам.

Подготовила Наталья Повольнова

Фото предоставлены респондентами