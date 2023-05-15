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«Россия» открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Красноярск

«Россия» открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Красноярск
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания «Россия» впервые начнет летать по этому направлению. Первый рейс запланирован на 2 июня.

#НОВОСТИ
Улететь можно будет по понедельникам, пятницам и воскресеньям. По расписанию вылет из Хабаровска стоит в 16:00, прибытие в Красноярск в 17:30. Вылет из Красноярска в 7:30 или в 7:25 (по понедельникам). Прибытие в Хабаровск — в 14.45.
 
На маршруте будет работать Boeing 737-800.
 
Стоимость билетов туда-обратно начинается от 32 680 рублей.
 
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Автор: Екатерина Александрова
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