Из Красноярска открыли бронирование туров в Таиланд

Туроператор PEGAS Touristik анонсировал летнюю программу из Красноярска на Пхукет. Уже доступно бронирование туров.

Рейсы будут выполняться с 17 июня по 21 октября. Добраться на Пхукет из Красноярска можно по субботам, самолеты будут летать дважды в месяц. На этом направлении будет работать авиакомпания «Икар». Согласно данным с сайта туроператора, стоимость путевки на двоих за 9 ночей начинается от 259 тыс. рублей.

Также сейчас из Красноярска до 10 мая можно улететь на остров Пхукет прямыми рейсами еженедельно по средам.

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