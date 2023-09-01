«Поехали»: Владимир Путин запустил движение по Высокогорскому мосту

Достроить мост планировали к концу этого года, но работы закончили раньше срока.

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков дали старт движению по Высокогорскому мосту, сообщает пресс-служба правительства региона. Запуск происходил в режиме видеоконференцсвязи.

Это самый северный мост через Енисей, и с его открытием будет налажена круглогодичная связь с Северо-Енисейским районом, с одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности», — сказал президент.

Фото: Александр Черных

Михаил Котюков также отметил, что, до запуска переправы, примерно четыре месяца в году жители правобережья в прилегающих к ней районах оказывались практически изолированы от большей части края.

Фактически мост открывает круглогодичный путь в правобережье Ангаро-Енисейского макрорегиона с огромными запасами полезных ископаемых и богатейшей лесосырьевой базой. Это даст развитие и малому бизнесу: предприниматели смогут оперативно перебираться с одного берега на другой, доставлять необходимые товары и услуги», — подчеркнул руководитель края.

Он попросил главу государства разрешить движение по мосту. Президент был краток:

Разрешаю».

Напомним, что Высокогорский мост достроили примерно неделю назад. Он стал седьмым мостом через Енисей. Его строительство обошлось федеральному и краевому бюджетам более чем в 7 млрд рублей. Возвели сооружение всего за 36 месяцев. Его длина составляет почти 1 200 метров. Рассчетная скорость движения по мосту — 80 км/ч.

Читайте также:

Выручка «Полюса» за полгода увеличилась до 2,4 млрд долларов

Компания ощутимо прибавила и в производстве золота, и в его реализации.

В Норильске запустили асфальтобетонный завод

Появление этого предприятия позволит городу решить задачи не только обслуживания существующих дорог, но и строительства новых.

Из-за ремонта частично закроют трассу из Красноярска в Дивногорск

В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.