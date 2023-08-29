В Норильске запустили асфальтобетонный завод

Появление этого предприятия позволит городу решить задачи не только обслуживания существующих дорог, но и строительства новых.

Многофункциональный комплекс по производству асфальта и других дорожных материалов заработал в Норильске, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Инвестором проекта стала компания «ИЛАН-Норильск», которая входит в группу «Юралс». Объем вложений составил порядка 225 млн рублей. Проектная мощность: 200 тыс. тонн продукции в год. В КРЕС считают, что такой объем производства позволит Норильску и Норильскому промрайону закрыть все свои потребности, связанные со строительством новых дорог и обслуживанием уже имеющихся.

Этот проект особенно актуален в связи с растущими потребностями города в асфальтобетоне в период реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска», — первый заместитель директора Агентства развития Норильска Роман Кулян.

Напомним, что программа развития северного форпоста Красноярского края стартовала в 2021. Она стала результатом подписания четырехстороннего соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». До 2035 в ее реализацию будет вложено около 120 млрд рублей, из которых более двух третей выделяют металлурги.

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