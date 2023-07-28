Решения для экомодернизации Медного завода в Норильске найдут до конца года

Начало реализации Серной программы на этом предприятии было отложено из-за санкций, которые привели к необходимости перепроектирования.

Технологические решения, необходимые для реализации Серной программы на Медном заводе «Норникеля», будут найдены до конца 2023. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, которая состоялась в Норильске.

Мы хотели бы реконструировать само предприятие, и, соответственно, реализовывать экологическую программу. Но есть проблемы и по одному направлению, и по второму. То есть идет поиск технологии, идет разработка ее. На сегодняшний день решения нет. Оно будет найдено до конца года, а сейчас идет параллельно работа над технологией и улавливанием газа», — сказал Потанин.

Михаил Мишустин в ответ отметил, что программу необходимо выполнить в ускоренном темпе. Для этого он предложил Потанину поучаствовать в стратегических сессиях с Минпромом РФ и присмотреться к технологиям, существующим в дружественных странах.

Модернизация Медного завода — это второй этап Серной программы, реализуемой в Заполярном филиале «Норникеля». Первый коснулся Надеждинского металлургического завода. По словам Потанина, линия улавливания и нейтрализации диоксида серы на этом предприятии заработает уже в сентябре этого года, что позволит к началу 2024 сократить соответствующие выбросы на 20%, а когда она выйдет на полную мощность, выбросы снизятся на 45% к уровню 2015.

Хорошо, что собственники начали серьезно вкладывать в зеленые технологии, в то, чтобы, наконец, решить все вопросы, которые ставят жители. Это должно быть главным на сегодняшний день. И то, что сейчас мы видим, — это, конечно, движение к тому, что было обещано», — отметил Мишустин по итогу визита на НМЗ.

Помимо Серной программы на «Надежде» премьер РФ ознакомился с реализацией комплексного плана развития Норильска, которое стартовало в 2021, когда было подписано соответствующее соглашение между федеральными и краевыми властями, администрацией города и «Норникелем».

В рамках этой договоренности в 2021 введено в эксплуатацию новое пожарное депо в Оганере, благоустроено шесть дворовых территорий и три общественные территории, а в 2022 — демонтировано пять домов, четыре ростверка под строительство новых среднеэтажных жилых домов, произведен капремонт четырех участков коллекторов и инженерной инфраструктуры, проведена термостабилизация грунтов под тремя многоквартирными домами, благоустроено три дворовые и две общественные территории, открыт многопрофильный объект социального обслуживания.

Также в план комплексного развития северного города входит программа «Чистый Норильск». По ней за 10 лет планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, утилизировать 2 млн тонн отходов и 600 тыс. тонн металлолома, очистить более 24 млн кв. м территории. На сегодня уже демонтирован 291 аварийный и неэксплуатируемый объект, собрано более 885 тыс. тонн различного мусора, более 72 тыс. тонн металлолома и очищена территория площадью 2,78 млн кв. м.

Меня Норильск приятно удивил. Мы сегодня проехались по городу, посмотрели, и, честно говоря, мне очень понравилось — и новые строения, и замечательный спортивный центр, который был построен совсем недавно. Конечно, очень важно, чтобы соглашение от февраля 2021 было выполнено. Но я вижу, что компания также запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания, чтобы сделать город более комфортным для жителей. Это и есть ответственное отношение бизнеса. Все это крайне важно, особенно для выполнения национальных целей развития», — сказал Михаил Мишустин, после ознакомления с первыми результатами реализации плана комплексного развития Норильска.

Итогом визита премьер-министра РФ в Норильск стала его встреча с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым, который рассказал председателю правительства о том, куда сейчас движется регион и какие основные задачи перед ним сейчас стоят. Говоря же о северном городе, руководитель региона отметил, что планы по его развитию очень амбициозные, но выполнимые.

Мы будем добиваться [реализации планов], несмотря на то что часть технологических решений, на которые мы раньше рассчитывали, сегодня тут недоступна. Будем искать новые решения вместе с университетами, вместе с наукой, вместе с компанией и реализовывать эти решения, чтобы действительно в городе стало жить еще лучше, еще комфортнее для людей», — сказал Котюков.

Читайте также:

Опыт реновации Норильска может быть масштабирован на другие города страны Вице-премьер РФ и врио губернатора Красноярского края проинспектировали ход реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.

Объекты «Серной программы» на «Надежде» сдадут в сентябре Работать проект должен начать уже в следующем году, что снизит выбросы SO2 почти вдвое.

Норильскую систему мониторинга вечной мерзлоты распространят на другие участки Таймыра

Сейчас ученые из ЗГУ и МГУ изучают состояние грунтов в территориях, которые будут включены в систему.

Инвестиции в Север. Как идет развитие Арктической зоны РФ в Красноярском крае?

Инвестиции в экономику северных территорий России стремительно растут. Господдержка резидентов Арктики позволила предпринимателям более эффективно развивать бизнес.

Норильск переведут на новые принципы управления отходами

Основной упор будет сделан на переработку и превращение мусора в необходимые на Севере материалы — например, строительные.