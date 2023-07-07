Норильскую систему мониторинга вечной мерзлоты распространят на другие участки Таймыра

Сейчас ученые из ЗГУ и МГУ изучают состояние грунтов в территориях, которые будут включены в систему.

В Норильске стартовала полевая летняя исследовательская школа по изучению вечной мерзлоты. Ее задача: изучить состояние мерзлотных грунтов на пяти площадках Норильского промышленного района (у рудника «Скалистый», у реки Норильской, в районе Оганера, Алыкеля и в Дудинке).

В работе школы примут участие ученые и студенты Заполярного государственного университета и Московского госуниверситета. Среди них: строители, геокринологи и геофизики, почвоведы и специалисты в области физики атмосферы.

Проблема состояния вечной мерзлоты в настоящий момент актуальна для многих областей науки и экономики. Фоновый мониторинг состояния мерзлоты является одной из наиболее важных составляющих современной государственной повестки в области безопасного и устойчивого развития Арктической зоны РФ. Своими исследованиями и наработками мы хотим предложить собственные подходы для его организации», — говорит директор научно-исследовательского центра ЗГУ Павел Котов.

Полученные в ходе исследований данные будут переданы «Норникелю», которая поддерживает проект. Металлурги планируют создать на указанных участках мерзлотные полигоны для фонового мониторинга вечной мерзлоты. Это нужно, чтобы следить за деградацией мерзлоты вне зоны действия инженерной инфраструктуры. Эти сведения будут использоваться при рассчете устойчивости зданий и сооружений.

Подобная система мониторинга была запущена в Норильске в 2021. Год назад она охватывала 340 зданий. Они оборудованы датчиками, реагирующими на изменение температуры грунта у основания строений. Плюс приборы для отслеживания состояния самих сооружений (угол наклона, влажность и т.п.). Все это потребовало вложений порядка 1,4 млрд рублей. Деньги выделил «Норникель», который впоследствии создал Центр мониторинга зданий и сооружений, а при нем — единый диспетчерский пункт контроля состояния вечной мерзлоты, в который будут стекаться и данные с новых полигонов.

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