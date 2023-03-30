Норильск переведут на новые принципы управления отходами

Основной упор будет сделан на переработку и превращение мусора в необходимые на Севере материалы — например, строительные.

Систему обращения с отходами в Норильске модернизируют с учетом специфики территории. Для этого, с подачи Агентства развития города, была разработана новая концепция управления этой сферой, которую презентовали на днях.

Концепция призвана решить ряд отраслевых проблем, которые связаны с недостаточно развитой инфраструктурой для переработки отходов, распространением стихийных свалок, низкой эффективностью предприятий системы обращения с отходами и недостатками логистической схемы транспортировки отходов по территории региона», — рассказали в АРН.

Основной упор будет сделан на так называемую циклическую экономику — ресурсосбережение, раздельный сбор отходов и их переработку. Для решения последней задачи в Норильске планируется построить экотехнопарк, резиденты которого будут перерабатывать различные виды отходов в сырье для последующего использования в городе.

Например, из отработанных автомобильных шин можно изготавливать резиновую крошку, которую потом используют при изготовлении асфальтобетонных смесей для дорожного строительства или резиновых плит для благоустройства дворов», — пояснили в Агентстве развития Норильска.

Всего разработчиками концепции было выделено десять видов отходов, которые пойдут в переработку. Среди них стекло, металл, бумага, пластик, резинотехнические изделия, строительные отходы и др. Предполагается, что экотехнопарк будет перерабатывать до 180 тыс. тонн подобных отходов в год.

Экотехнопарк — это, безусловно, очень сложный инфраструктурный проект, он необходим нашей территории. Он не только позволит улучшить экологическую обстановку, но и в целом будет способствовать развитию территории, ведь производимую продукцию можно будет использовать, например, при реализации программы реновации», — говорит первый заместитель директора АРН Роман Кулян.

Объем инвестиций в проект экотехнопарка составит примерно 3,3 млрд рублей. Построить и запустить его планируется в горизонте 2025.. 2026. Участок, где он будет расположен, уже подобран — осталось подтвердить его пригодность для строительства (ожидается, что большая часть процедур пройдет в этом году).

Далее предстоит работа с потенциальными инвесторами и составление проектно-сметной документации. Мы уже обсудили проект с бизнес-сообществом Норильска и видим его готовность включаться в работу», — резюмировал Кулян.

Добавим, что на Таймыре сейчас реализуется программа «Чистый Норильск», инициированная «Норникелем». Она рассчитана на десять лет, но уже сейчас в ее рамках демонтировано 241 ветхое и аварийное здание, убрано более 750 тыс. тонн строительного мусора и более 64 тыс. тонн металлолома. Так что проблем с сырьем у резидентов экотехнопарка быть не должно.

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