Объекты «Серной программы» в Норильске испытают на прочность

Это первый этап подготовки оборудования к пусконаладочным работам. Часть проверок уже успешно завершена.

Оборудование «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе готовят к индивидуальным испытаниям. После их завершения начнется пусконаладка, которая должна завершиться до конца этого года.

«Серная программа» — это проект «Норникеля», направленные на радикальное снижение выбросов диоксида серы — основного загрязнителя при производстве профильных металлов компании. Помимо «Надежды», он затронет и Медный завод, который также входит в группу. Но в этой части проект несколько смещен во времени, из-за необходимости пересчитать его финансовые и технологические параметры в связи со сложностями, возникшими в прошлом году. Но касательно НМЗ — все в графике.

Так, на сегодня здесь уже смонтированы и испытаны все 24 реактора нейтрализации серной кислоты. После установки на них смешивающих устройств (сейчас ими уже оборудовано 18 реакторов), начнется последний этап испытаний. Завершится они должны в мае 2023. Тогда же стартуют пусконаладочные работы на этом участке.

Также к маю планируется смонтировать восемь насосов для перекачки гипсовой пульпы в гипсохранилище и провести обвязку насосов технологическими трубопроводами. После этого пройдут еще одни испытания шести стальных резервуаров для хранения кислоты (они уже смонтированы и проверены на прочность). Далее придет черед комплексных испытаний.

Комплексные испытания начнутся, когда будут готовы все системы будущего. Только тогда мы запустим в цех первый газ, приступим к производству кислоты и начнем ее нейтрализовать», — рассказывает начальник управления пусконаладочных работ Проектного офиса «Серной программы» на НМЗ Павел Жигулин.

Пусконаладкой «Серной программы» на «Надежде» будет заниматься компания «ТехИнновации», которая специализируется на инжиниринговом сопровождении подобных промышленных объектов. Как рассказал главный технолог компании Дмитрий Захаров, первый газ с плавильного производства планируется принять осенью 2023 года.

В процессе этого на различных режимах пройдет комплексное испытание оборудования, стыковка и взаимодействие всех систем перед запуском в опытно-промышленную эксплуатацию. После отладки и выхода на проектную мощность комплекс будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию компании „Норникель“», — говорит он.

Напомним, что «Серная программа» в Норильске стартовала в 2018. Как отмечал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, во время своего визита в Норильск в апреле прошлого года, этот проект по своим масштабам является уникальным даже в рамках мировой индустрии.

Те решения, что разработаны для „Серной программы“ могут и должны быть тиражированы и в других регионах страны», — сказал он.

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Планируется, что к осени все конструкции будут смонтированы и начнется этап ввода объектов в опытно-промышленную эксплуатацию.

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