Гипс норильской «Серной программы» могут использовать в строительстве

«Норникель» и «Волма» провели испытания материала на пригодность в производстве строительных смесей для нужд реновации Норильска.

Гипс, который будет производится на предприятиях «Серной программы», можно использовать для изготовления строительных смесей. К такому выводу пришли эксперты «Норникеля» и крупнейшего в России производителя строительно-отделочных материалов компанией «Волма», по итогам лабораторных испытаний этого материала.

В результате первого этапа испытаний мы видим, что наш гипс чистый, не содержит вредных примесей. Вместе с коллегами из „Волмы“ мы подбираем компонентный состав, разрабатываем рецептуру строительных смесей, чтобы в перспективе выйти на рынок с новым продуктом», — рассказала директор производственно-технического департамента «Норникеля» Екатерина Ахмадеева.

Гипс является побочным продуктом нейтрализации диоксида серы (основного загрязнителя при производстве никеля). А учитывая, что после запуска всех объектов «Серной программы» металлурги планируют снизить выброса на 95%, производится этого материала будет очень много.

Вместо того чтобы лежать в хранилищах, гипс „Серной программы“ может поступить в оборот и использоваться для производства строительных материалов», — говорит Ахмадеева.

После прохождения всех этапов экспертизы, на территории Норильска может появиться местное производство качественных смесей на основе гипса — такую возможность «Норникель» и «Волма» сейчас рассматривают. Изготавливаемые здесь материалы могут быть использованы для реновации города, которая стартовала в 2021. Это позволило бы в значительной мере снизить стоимость программы, убрав затраты на логистику, а в дальнейшем поставлять материалы из норильского гипса на открытый рынок — до «материка» по Енисею или Севморпути, а далее через сбытовую сеть компании «Волма».

Напомним, что «Серная программа» в Норильске охватывает два предприятия — Надеждинский металлургический и Медный заводы. На первом из них она сейчас вошла в финальную стадию. Планируется, что к концу этого года на ее объектах завершат пуско-наладочные работы и начнут вводить в опытно-промышленную эксплуатацию. Планы по Медному заводу также остаются в силе, но, из-за сложностей с поставками запланированного оборудования, они чуть сместились во времени (сейчас специалисты «Норникеля» пересчитывают проект, с учетом сегодняшней ситуации).

Реновация Норильска также стартовала в 2021, когда между «Норникелем», федеральными, краевыми и муниципальными властями было подписано соглашение о социально-экономическом развитии города. Общая стоимость программы оценивается в 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых выделят металлурги.

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