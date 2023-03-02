«Норильский никель» построит в Норильске ледовый дворец

Глава Норильска Дмитрий Карасев заявил на КЭФ о том, что «Норникель» проинвестирует строительство ледового дворца.

Размер инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Проектирование, которое уже начато, обещают завершить в 2023.

«Норникель» направил на первый этап реализации проекта 130 млн рублей. В целом завершить возведение объекта планируют в 2026.

Добавим, в конце 2021 был утвержден комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035. Совокупный объем финансирования 120 млрд рублей. Более 80 млрд рублей из этой суммы направит «Норильский никель», остальные средства выделяются из городского и краевого бюджетов.