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«Норильский никель» построит в Норильске ледовый дворец

«Норильский никель» построит в Норильске ледовый дворец
Иллюстрация: Яндекс

Глава Норильска Дмитрий Карасев заявил на КЭФ о том, что «Норникель» проинвестирует строительство ледового дворца.

#НОВОСТИ

Размер инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Проектирование, которое уже начато, обещают завершить в 2023.

«Норникель»  направил на первый этап реализации проекта 130 млн рублей. В целом завершить возведение объекта планируют в 2026.

Добавим, в конце 2021 был утвержден комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035. Совокупный  объем финансирования 120 млрд рублей. Более 80 млрд рублей из этой суммы направит  «Норильский никель», остальные средства выделяются из городского и краевого бюджетов.

 

Автор: Петр Савельев
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