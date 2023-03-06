В Норильске построят экологический технопарк для строителей

Проект призван не только обеспечить город стройматериалами под нужды реновации, но и дать возможность небольшим производителям расширить собственные производства.

Технопарк с функцией рециклинга стройматериалов собираются построить в Норильске. Об этом на Красноярском экономическом форуме рассказал директор Агентства развития города Максим Миронов.

Всех деталей проекта он не раскрыл, сказав, что норильчанам его презентуют в конце марта этого года, а бизнесу, который в перспективе мог бы заинтересоваться, осенью. При этом он уточнил, что примерный объем инвестиций в проект составит 3,2 млрд рублей, из которых примерно 1,3 млрд пойдет на строительство, а остальное на закупку оборудования.

По словам Миронова, этот технопарк станет продолжением уже существующего проекта промпарка с кластером производства стройматериалов.

У норильских предпринимателей есть много проектов небольших производств стройматериалов. Но им негде получить площади и коммуникации. Мы хотим размещать их в промпарке, как резидентов, давая им возможность вырасти и впоследствии „переехать“ в технпарк», — сказал он.

На сегодня в проект уже вложено порядка 120 млн рублей, найдены помещения и управляющая компания. В Агентстве развития Норильска рассчитывают, что первые компании смогут «заселиться» в промпарк уже в этом году.

Вопрос стройматериалов сегодня крайне актуален для Норильска, который модернизируется в рамках проекта его реновации, стартовавшего в 2021. Многие строительные компании, по словам Миронова, сейчас подумывают даже о переносе собственных производств в город.

Дело в том, что логистика — это узкое горло для нашей территории. Она ведет к удорожанию себестоимости товаров и сдвигу сроков. Из-за особенностей климата и транспортной доступности у предпринимателей есть вероятность просто не получить груз за навигацию», — говорит глава Агентства развития северного города.

В качестве иллюстрации он привел пример лета 2020, когда, после снятия основной массы пандемийных ограничений, многим предпринимателям города пришлось в спешном порядке искать средства для закупки товаров. Тогда им на помощь пришла компания «Норникель», которая в виде беспроцентных займов по упрощенной процедуре выдала им в общей сложности 50 млн рублей в качестве компенсации затрат на логистику. По оценкам Миронова, без этой поддержки порядка 30% норильских предпринимателей тогда потеряли бы свое дело.

В этом смысле хорошим подспорьем могло бы стать субсидирование государством примерно половины транспортных расходов для новых проектов. Это дало бы стимул для развития бизнеса и самого города в плане построения новой модели его экономики, для более полного использования его потенциала», — говорит Максим Миронов.

Дело в том, что из 160 млрд рублей суммарного годового дохода жителей Норильска, в городе остается лишь 45%, что существенно ниже, чем в среднем по России. Плюс начавшее развиваться направление арктического туризма привело в город порядка 10 000 гостей, что в четыре раза больше, чем было в начале пути. А доходы от этой деятельности за последний год составили порядка 2,4 млрд рублей. В планах же увеличить турпоток до 50 тыс. в год.

Все это говорит о том, что у Норильска есть все предпосылки перевоплотиться из промышленного города в современный мегаполис с соответствующим качеством жизни», — резюмировал Миронов.

Хорошим подспорьем на этом пути стало принятие на федеральном уровне закона о резидентах арктической зоны, суть которого в том, что, запуская новые проекты на этой территории они на 10 лет получают существенные налоговые послабления. И бизнес откликнулся. Только в Норильске, за полтора года работы в новом поле, появилось 23 резидента с общим объемом инвестиций превышающим 3 млрд рублей. Плюс есть еще порядка 60 проектов, которые получат этот статус в течение года.

Что важно: закон о резидентуре арктической зоны рассчитан далеко не на крупный бизнес. По словам члена Общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Леонида Агафонова, порядка 90% всех подобных проектов реализуют малые и средние предприниматели.

Большая их часть работает в сфере услуг, туризма и торговли. То, что подобные инициативы становятся возможными в Норильске — это очень хорошо, ведь с такими проектами в Арктику приходят новые технологии, кадры, возможности, что позитивно влияет на качество жизни здесь», — сказал Агафонов.

Читайте также:

«Люди и кадры»: как сделать город бизнес-активом

Городская среда может служить прекрасным инструментом решения вопроса кадрового дефицита. Главное — соблюсти паритет интересов на всех уровнях.

Решение государственной важности: присвоение аэропорту Норильска статуса международного

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, 28 января 2023 подписал распоряжение, согласно которому в Красноярском крае появится второй аэропорт со статусом «международный».

Объекты «Серной программы» на Надеждинском заводе находятся в высокой степени готовности

В настоящее время идет установка газохода, достигающего четырех метров в диаметре.