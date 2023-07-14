Объекты «Серной программы» на «Надежде» сдадут в сентябре

Работать проект должен начать уже в следующем году, что снизит выбросы SO2 почти вдвое.

Комплекс нейтрализации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске сдадут в сентябре этого года. Об этом рассказал директор Заполярного филиала «Норникеля», в который входит НМЗ, Николай Уткин во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком и врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.

«Серная программа» в Норильске стартовала в 2021. Она охватывает Надеждинский металлургический и Медный заводы «Норникеля». На первом из них она должна заработать уже в следующем году, что приведет к сокращению выбросов диоксида серы (основной загрязнитель при производстве никеля) на 45%.

Готовность объектов на Надеждинском металлургическом комбинате высокая. Очень рассчитываем, что вскоре после запуска комплекса серного проекта норильчане ощутят эффект», — сказал на встрече Михаил Котюков.

Что касается Медного завода, то, несмотря на небольшое смещение сроков (потребовалось пересчитать проект после введения санкций), все планы и обязательства «Норникеля» остаются в силе. Перепроектирование планируется закончить до конца этого года. После запуска этой части «Серной программы» выбросы SO2 в Норильске сократятся на 90%.

«Мы видим, что компания уделяет большое внимание экологической повестке. Комбинат реконструируется и модернизируется — это направлено, в первую очередь, на снижение выбросов и экологической нагрузки на атмосферу города. А значит, способствует повышению комфортности и качества жизни всех норильчан», — отметил Александр Новак.

Напомним, что реализация «Серной программы» началась с Кольского полуострова, где также расположены предприятия «Норникеля». В результате в 2021 выбросы диоксида серы там сократились на 90%, что на 5 п.п. больше, чем изначально планировалось.

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