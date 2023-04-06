Норильской обогатительной добавили интеллекта

С помощью новой системы на предприятии автоматизировали контроль за процессами обогащения руды.

На Норильской обогатительной фабрике заработала интеллектуальная система управления контролем качества обогащения руды.

Суть ее работы в том, что она в режиме реального времени фиксирует содержание металлов в концентрате и передает эти данные в центр обработки. Там они анализируются специальной программой, после чего та выдает рекомендации инженерам, отвечающим за обогащение (флотаторы).

Технологический процесс — это живой организм, постоянно меняющийся. Поэтому последнее слово все равно остается за флотатором. Но в целом уже можно говорить, что это отличный помощник для молодых сотрудников. Помимо стабилизации процесса, в части максимального извлечения концентра освобождается и часть времени для обучения вновь принятых и менее опытных специалистов», — говорит заместитель начальника измельчительно-флотационного цеха по технологии НОФ Виктор Эрре.

Интеллектуальную систему разработали в подразделении «Норникеля», отвечающем за инновации, совместно с компанией «Белка Диджитал». Ее внедрение на фабрике началось еще в 2020. Совместно с разработчиками специалисты предприятия проработали все возможные варианты развития событий, так что теперь ошибки в работе системы практически исключены. Сейчас она запущена в режиме опытно-промышленных испытаний. По их завершении система будет полностью переведена в автоматический формат работы.

Вертикаль инноваций в Заполярном филиале реализует множество проектов. Мы планомерно переходим на новый этап эффективности, поддерживая репутацию компании как передовой в области цифровизации. Идя в ногу со временем, мы внедряем инновации в производственные подразделения как компании в целом, так и каждого актива в частности», — резюмировал главный менеджер департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Дамир Нуриев.

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