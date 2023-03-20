Северные рудники протестировали по мировым стандартам

«Норникель» проверил свои добывающие активы на готовность к сертификации по стандарту IRMA.

Горонодобывающие подразделения «Норникеля» признали готовыми к сертификации по стандарту Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA, «Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых»), сообщает пресс-служба компании.

Собственную оценку на соответствие требованиям IRMA восьми основных рудников («Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый», «Заполярный», «Маяк», «Северный» и шахта «Каула-Котсельваара») металлурги провели еще в 2022. После этого ее результаты передали для экспертизы независимому консультанту — компании ENSOR Management Consultants. Ее специалисты установили, что, в случае проведения официальной сертификации, эти активы «Норникеля» соответствовали бы стандарту IRMA Transparency.

„Норникель“ ставит себе задачу соответствовать лучшей мировой практике в области устойчивого развития. Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых является одним из наиболее общепринятых и строгих стандартов в нашей отрасли. Желание соответствовать данному стандарту соответствует нашим амбициям быть лидером мировой отрасли в том числе и в области устойчивого развития и поддерживать свои конкурентные преимущества на рынке», — говорит вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

Стандарт IRMA — один из самых высоких международных стандартов устойчивого ведения горно-металлургического бизнеса. Особое внимание в нем уделяется экологической и социальной ответственности компаний — всего более 400 требований. В результате сертификации может быть получен уровень достижения IRMA Transparency, IRMA 50, IRMA 75 и IRMA 100. В 2023 «Норникель» планирует разработать и начать реализацию дорожной карты корректирующих мероприятий, которые позволят ему повысить свой уровень соответствия требованиям стандарта.

Запрос покупателей продукции „Норникеля“ на устойчивое производство металлов отражает их стремление к зеленой и чистой планете. Совершенствуя деятельность в сфере устойчивого развития, мы решаем ряд важных задач в области социальной ответственности, экологии, повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда, повышения качества жизни местных сообществ в регионах присутствия», — отметил Жуков.

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